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Часть России готовится к 33-градусной жаре на неделе

Южные регионы страны столкнутся с жарой, но к выходным туда придут грозы. В Центральной России и на Средней Волге прогнозируют дожди.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Какая погода будет в регионах России 13–19 июля 2026: где пройдут дожди, куда придет жара
Источник: Freepik

Юг России на предстоящей неделе, с 13 по 17 июля, останется под влиянием высокого давления. До середины периода, по прогнозу издания «Метеовести», там будет жарко, от +30 °C до +33 °C, и без дождей.

Затем атмосферные фронты принесут грозы и снизят температуру от +25 °C до +29 °C. К выходным, 18 и 19 июля, осадки прекратятся. Температура воды у кавказского побережья ожидается от +25 °C до +26 °C, у Крыма — от +22 °C до +24 °C.

В Центральной России и на Средней Волге сохранится неустойчивая погода из‑за циклона. Местами пройдут дожди, температура в начале недели будет от +22 °C до +27 °C. На Волге к концу периода похолодает от +15 °C до +20 °C на фоне прихода холодного фронта.

Северо‑Запад, включая Санкт‑Петербург, окажется в зоне антициклона. Осадков почти не будет. Температура установится от +23 °C до +27 °C: показатели превысят норму на три-пять градусов.

На Урале погодный режим будет неоднородным. На севере — сухо, от +18 °C до +23 °C. На юге — дожди, постепенное снижение температуры от +17 °C до +22 °C.

Южную Сибирь накроет атмосферный фронт. Ожидаются сильные дожди и понижение температуры на три-шесть градусов. К концу недели местами вновь будет до +30 °C.

На юге Дальнего Востока сохранится циклоническая активность. Прогнозируют ливни и грозы при температуре от +25 °C до +30 °C. В середине недели Приморье ждет резкое усиление осадков из‑за влияния корейского циклона.

В Москве в начале недели возможны кратковременные дожди. Затем влияние антициклона сократит количество осадков, а температура достигнет от +22 °C до +27 °C днем и от +15 °C до +18 °C ночью.