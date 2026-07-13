Из-за Эль‑Ниньо продукты могут подорожать на 16%

Ученые предупредили о риске продовольственного кризиса из‑за надвигающегося аномально мощного Эль‑Ниньо. По информации издания The Guardian, отголоски климатического феномена будут сказываться на мировой экономике до 2028 года.
Специалисты NOAA оценивают в 63% шансы на то, что температура вод Тихого океана поднимется на два градуса выше привычных значений. Такой сценарий грозит беспрецедентными погодными аномалиями по всему земному шару.
Экономическая обстановка во многих странах складывается напряженной из-за военных конфликтов. Теперь к геополитическим трудностям добавятся природные. Логистические маршруты будут испытывать двойную нагрузку из‑за сочетания политической нестабильности и экстремальных метеоусловий. Эксперты подчеркнули, что даже локальные сбои в транспортировке товаров способны спровоцировать непропорционально сильный рост стоимости продуктов, значительно превышающий привычные исторические колебания.
Климатический феномен по‑разному затронет аграрные регионы планеты. Где‑то фермеры столкнутся с губительной засухой, а где‑то — с разрушительными паводками.
В Индии дефицит осадков уже достиг критических отметок. В ряде районов объем выпавшей влаги не превысил четверти нормы, в центре страны — половины. Это поставило под удар производство ключевых культур: пшеницы, риса и сахарного тростника. В то же время страны Южной Америки, включая Бразилию, Аргентину, Парагвай и Уругвай, напротив, рискуют пострадать от чрезмерных осадков.
Аналитики прогнозируют подорожание продовольствия в мире почти на 16%, а в еврозоне — примерно на 1,3%. Из‑за продолжительности агротехнических циклов и сложностей с перевозками основные экономические последствия проявятся не сразу — пик придется на вторую половину 2028 года. Наибольший урон понесут государства с невысоким уровнем доходов.