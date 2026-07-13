Из-за Эль‑Ниньо продукты могут подорожать на 16%

В Индии дефицит осадков уже достиг критических отметок. В ряде районов объем выпавшей влаги не превысил четверти нормы, в центре страны — половины. Это поставило под удар производство ключевых культур: пшеницы, риса и сахарного тростника. В то же время страны Южной Америки, включая Бразилию, Аргентину, Парагвай и Уругвай, напротив, рискуют пострадать от чрезмерных осадков.