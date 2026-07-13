Рядом с Парижем вспыхнул лес: видео

Во Франции в лесу Фонтенбло, расположенном в 60 километрах к юго‑востоку от Парижа, в воскресенье, 12 июля, зафиксировали лесной пожар. По информации издания The Guardian, к понедельнику, 13 июля, огонь охватил уже более 800 гектаров и продолжает распространяться.
Из‑за стихии власти перекрыли автомагистраль А6 — одну из ключевых транспортных артерий страны. Также огонь нарушил движение высокоскоростных поездов: задержки на линии у вокзала Гар де Лион достигли шести часов.
Для борьбы с огнем вчера французские власти задействовали технику: в небо поднялись пожарные самолеты и вертолеты. Около 400 спасателей приняли участие в локализации огня.
В деревне Водуэ эвакуировали порядка 15 домов. При этом пожарные продолжили защищать и другие населенные пункты в зоне риска. С наступлением темноты авиацию вывели из работы: тушить с воздуха стало невозможно.
Эксперты объяснили, что ситуация осложняется аномальной жарой, которая держится во Франции с мая. Зной бьет температурные рекорды по всей Западной Европе. По сведениям ученых, такие волны тепла практически невозможны без влияния климатических изменений на планете.
К июлю лесные пожары уничтожили уже около 17 000 гектаров лесов, а итоговая площадь выгоревших территорий может достичь 25 000 гектаров. Это в два раза больше, чем было в стране в прошлом сезоне.