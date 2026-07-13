300 энергетиков брошены на восстановление света в Подмосковье: видео

В ночь на понедельник, 13 июля, коммунальные службы не прекращали трудиться. Сейчас на аварийных участках задействованы свыше 70 бригад компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» — в общей сложности порядка 300 специалистов. В Сергиевом Посаде до сих пор без света остаются 21 населенный пункт и восемь садовых товариществ.