300 энергетиков брошены на восстановление света в Подмосковье: видео

Энергетики Подмосковья продолжают работу по восстановлению электроснабжения, нарушенного из‑за циклона «Бернадетт». Сильнее всего непогода в столичном регионе в минувшие выходные ударила по северным районам: перебои с электричеством зафиксировали в Дмитрове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Клину и Талдоме. Из‑за сильных дождей и порывистого ветра был введен желтый уровень погодной опасности, сообщили в издании «Интерфакс».
В ночь на понедельник, 13 июля, коммунальные службы не прекращали трудиться. Сейчас на аварийных участках задействованы свыше 70 бригад компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» — в общей сложности порядка 300 специалистов. В Сергиевом Посаде до сих пор без света остаются 21 населенный пункт и восемь садовых товариществ.
Представители коммунальных служб заявили, что работы будут продолжаться до тех пор, пока все потребители не получат электроэнергию. Всего без света остались около 1700 абонентов.
По прогнозу, уже со вторника, 14 июля, циклон начнет уходить из Подмосковья. Атмосферное давление будет расти, облачность — редеть, а солнце — появляться все чаще. Температура воздуха поднимется от +22 °C до +25 °C.
К середине недели погода станет еще спокойнее: облачность продолжит уменьшаться, а вероятность существенных осадков снизится до минимума. В среду, 15 июля, ожидается потепление от +24 °C до +27 °C, местами возможны лишь редкие слабые дожди.