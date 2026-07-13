Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Санкт-Петербург из-за ливней ушел под воду: фото

В Красногвардейском районе река Лубья вышла из берегов. Во Всеволожском районе подтопило 90 дачных участков.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 56% 762 мм рт. ст. +22°
Подтопления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области после дождей в выходные, 11–12 июля 2026
Источник: legion-media.ru / Avalon

Ливни и грозы принесли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область серьезные подтопления. По информации Telegram-канала «Фонтанка SPB Online» сильно пострадал Красногвардейский район.

Из‑за подъема воды река Лубья вышла из берегов и затопила земли в садоводческих некоммерческих товариществах «Ржевка № 1» и «Земледельцы». По словам местных жителей, вода залила дороги, территории дачных участков и частично проникла в дома.

Не обошла стихия стороной и Всеволожский район в Ленинградской области. В садоводческом некоммерческом товариществе «Рыжики» подтопило 90 участков и три частных дома.

Согласно прогнозу, начавшаяся рабочая неделя принесет жителям региона солнечную погоду, без существенных осадков. Большую часть недели температура будет держаться выше климатической нормы. Лишь в четверг, 16 июля, холодный атмосферный фронт ненадолго остудит воздух: показатели окажутся ниже средних многолетних значений.

В остальные дни погоду будет формировать антициклон, способствующий активному прогреву. К выходным температура достигнет диапазона от +24 °C до +26 °C.