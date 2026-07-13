Санкт-Петербург из-за ливней ушел под воду: фото

Ливни и грозы принесли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область серьезные подтопления. По информации Telegram-канала «Фонтанка SPB Online» сильно пострадал Красногвардейский район.
Из‑за подъема воды река Лубья вышла из берегов и затопила земли в садоводческих некоммерческих товариществах «Ржевка № 1» и «Земледельцы». По словам местных жителей, вода залила дороги, территории дачных участков и частично проникла в дома.
Не обошла стихия стороной и Всеволожский район в Ленинградской области. В садоводческом некоммерческом товариществе «Рыжики» подтопило 90 участков и три частных дома.
Согласно прогнозу, начавшаяся рабочая неделя принесет жителям региона солнечную погоду, без существенных осадков. Большую часть недели температура будет держаться выше климатической нормы. Лишь в четверг, 16 июля, холодный атмосферный фронт ненадолго остудит воздух: показатели окажутся ниже средних многолетних значений.
В остальные дни погоду будет формировать антициклон, способствующий активному прогреву. К выходным температура достигнет диапазона от +24 °C до +26 °C.