В Gismeteo рассказали, как долго Черноземье будут заливать дожди

В ближайшие дни погода в Черноземье по‑прежнему будет неспокойной. Виной тому — циклон, который неспешно сместится в сторону Урала. В начале недели его центр окажется над северной территорией. Ожидаются дожди разной интенсивности, грозы и порывистый ветер — от восьми до 13 метров в секунду, а при грозе шквалистые усиления могут достигать 18 метров в секунду.