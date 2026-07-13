В Gismeteo рассказали, как долго Черноземье будут заливать дожди

Черноземье пережило удар природной стихии: в конце прошлой недели регион накрыли мощные грозы с ливнями и градом. Особенно непросто пришлось Воронежу: в пятницу, 10 июля, там прошел грозовой ливень, а размер градин достиг пяти миллиметров. По информации портала Gismeteo, из‑за сильного ветра в городе повалило десятки деревьев, местами подтопило улицы.
Значительные объемы осадков зафиксировали и в соседних областях. В выходные метеостанции Липецкой и Тамбовской областей в Ельце и Жердевке отметили до 27 миллиметров дождя. При грозах порывы ветра местами достигали 18−20 метров в секунду. Не утихла непогода и в ночь на понедельник, 13 июля. В Липецкой области выпало от 15 до 24 миллиметров осадков.
В ближайшие дни погода в Черноземье по‑прежнему будет неспокойной. Виной тому — циклон, который неспешно сместится в сторону Урала. В начале недели его центр окажется над северной территорией. Ожидаются дожди разной интенсивности, грозы и порывистый ветер — от восьми до 13 метров в секунду, а при грозе шквалистые усиления могут достигать 18 метров в секунду.
Однако к середине недели ситуация начнет меняться. По мере того как циклон будет уходить на восток, давление станет расти, а на Европейскую часть России начнет наступать антициклон с северо‑запада. Осадки станут кратковременными и локальными, ветер утихнет. Температура воздуха ночью составит от +12 °C до +17 °C, днем — от +22 °C до +27 °C.