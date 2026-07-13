Вода в Свердловской области затопила десятки населенных пунктов: видео

В Свердловской области из‑за затяжных дождей, которые накрыли регион в минувшие выходные, сложилась напряженная паводковая обстановка. Сразу в нескольких районах вода превысила критический уровень. В Березовском, по информации Telegram-канала «RT-на русском», пострадали десятки домов и свыше тысячи приусадебных участков. Всего в зоне подтопления — 61 населенный пункт, сообщил глава региона Денис Паслер.