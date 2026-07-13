Вода в Свердловской области затопила десятки населенных пунктов: видео

В Свердловской области из‑за затяжных дождей, которые накрыли регион в минувшие выходные, сложилась напряженная паводковая обстановка. Сразу в нескольких районах вода превысила критический уровень. В Березовском, по информации Telegram-канала «RT-на русском», пострадали десятки домов и свыше тысячи приусадебных участков. Всего в зоне подтопления — 61 населенный пункт, сообщил глава региона Денис Паслер.
Серьезно пострадал санаторий «Обуховский». Из‑за рекордного подъема уровня реки Пышма вода стала проникать в подвалы, а затем и в корпуса. Отдыхающих вывозили на лодках, затем для эвакуации подогнали автобус.
В дирекции учреждения подтвердили, что причиной происшествия стал резкий подъем воды, который начался после дождей. В санатории объявили о приостановке приема гостей до 15 июля включительно.
Паводки в регионе продолжаются с июня. Помимо обильных осадков, территорию затронул даже смерч. Из-за ливней в выходные закрыли несколько участков дорожных магистралей, на них дежурили экипажи ДПС. Местным жителям пришлось искать альтернативные варианты объезда.
В Ирбите эвакуировали 25 жителей, среди которых находились дети. Там под воду ушли около 200 приусадебных участков.