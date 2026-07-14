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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0

МЕХИКО, 14 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Мексике. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, эпицентр находился в 17 км к юго-западу от города Тапачула, где проживают около 202 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.