«Бави» обрушится на Дальний Восток мощными ливнями

Особенно сильно осадки ударят по Уссурийску и Советской Гавани Приморского и Хабаровского краев. Там может выпасть до 100 миллиметров влаги, что сопоставимо с бочкой воды на квадратный метр. В таких условиях неизбежны подтопления улиц и подъем уровня воды в реках. В крупных городах: Владивостоке и Хабаровске — объем осадков окажется меньше, 35−45 миллиметров, но и этого хватит, чтобы создать серьезные неудобства.