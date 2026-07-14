«Бави» обрушится на Дальний Восток мощными ливнями

Тайфун «Бави», ставший одним из самых мощных в нынешнем сезоне, проделал внушительный путь и теперь затронет российские территории. Об этом предупредили в издании «Метеовести».
Зародившись в Тихом океане в конце июня, «Бави» достиг пика силы: скорость ветра в центре достигала 285 километров в час. Это соответствовало максимальному классу опасности — пятому.
Пройдя через Китай и Филиппины, стихия оставила за собой серьезные разрушения. Из‑за урагана и проливных дождей эвакуировали миллионы людей, была нарушена работа транспорта, в ряде районов пропали электричество и связь, власти заявляли о жертвах.
Сегодня, 14 июля, «Бави» приблизится к России, но уже заметно ослабев. Влияние ощутят жители Приморского края: тайфун утратит прежний статус и превратится в обычный тихоокеанский циклон, однако это не сделает его безобидным. В ближайшие двое суток регион накроют мощные ливни.
Особенно сильно осадки ударят по Уссурийску и Советской Гавани Приморского и Хабаровского краев. Там может выпасть до 100 миллиметров влаги, что сопоставимо с бочкой воды на квадратный метр. В таких условиях неизбежны подтопления улиц и подъем уровня воды в реках. В крупных городах: Владивостоке и Хабаровске — объем осадков окажется меньше, 35−45 миллиметров, но и этого хватит, чтобы создать серьезные неудобства.
При этом вместе с циклоном на север движутся теплые воздушные массы. После сравнительно прохладного начала месяца в Приморье заметно потеплеет. Уже в понедельник, 13 июля, во Владивостоке температура поднялась до +27 °C, а к четвергу, 16 июля, может достичь +29 °C. К этому времени «Бави» покинет территорию и погода постепенно стабилизируется.