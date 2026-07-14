Гидрометцентр: ливни и град накроют Россию в середине недели

Активный южный циклон с 14 по 16 июля принесет на европейскую территорию страны ливни, грозы и сильный ветер. Особенно непростая ситуация, по прогнозу Гидрометцентра России, сложится в Приволжском регионе. Там возможны ливневые дожди с градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.
На Северо‑Западе до середины текущей недели сохранится благоприятная обстановка. Там будет хозяйничать скандинавский антициклон, благодаря которому ожидается тепло и преимущественно без осадков.
Урал и прилегающие районы Западной Сибири тоже окажутся во власти ненастья. Циклон, пришедший с Приволжья, принесет дожди, местами — очень сильные, с грозами и градом. В остальной части Сибири атмосферные фронты спровоцируют кратковременные дожди, молнии и порывистый ветер, а по утрам не исключены туманы. На юге Урала ветер способен усилиться до 25 метров в секунду.
Дальний Восток останется в зоне повышенного риска. В Приморье и на востоке Хабаровского края, куда доберется влияние экс‑тайфуна «Бави», обещают очень сильные дожди и ветер с порывами до 23 метров в секунду на побережье.
Существенные погодные аномалии ожидаются сразу в нескольких регионах — от сильных ливней и града в Челябинской, Свердловской и Иркутской областях до сильной жары в Тыве, где температура может подняться до +35 °С. В ряде субъектов — от Бурятии до Чукотки — синоптики предупреждают о сильном ветре и продолжительных осадках.