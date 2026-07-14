Гидрометцентр: ливни и град накроют Россию в середине недели

Урал и прилегающие районы Западной Сибири тоже окажутся во власти ненастья. Циклон, пришедший с Приволжья, принесет дожди, местами — очень сильные, с грозами и градом. В остальной части Сибири атмосферные фронты спровоцируют кратковременные дожди, молнии и порывистый ветер, а по утрам не исключены туманы. На юге Урала ветер способен усилиться до 25 метров в секунду.