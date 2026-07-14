Над озером в США появился смерч с круговой радугой: видео

Участники The OTUS Project, исследующие экстремальные погодные явления с помощью дронов, зафиксировали над озером в США редкий смерч. Благодаря водной поверхности удалось четко увидеть структуру вихря. Брызги и туман, поднявшиеся от водоема, повторили траектории воздушных потоков, сделав их видимыми. Об этом написали в Telegram-канале Reddit.
В ходе того же полета беспилотник запечатлел круговую двойную радугу, которая появилась прямо за смерчем. Подобное явление образуется при преломлении и отражении солнечного света. Двойная радуга формируется за счет второго внутреннего отражения лучей в каплях. Дополнительная дуга располагается выше и имеет обратный порядок цветов.
При этом круговую форму можно наблюдать преимущественно с высоты. С земли будет видна лишь часть явления. Именно высота полета дрона и обилие водяных капель в зоне смерча создали условия для такой съемки.
Подобные кадры — ценный материал для науки: помогают лучше понять динамику вихрей и оптические эффекты в насыщенной влагой атмосфере. При этом эксплуатация дронов вблизи торнадо имеет определенные риски. На технику воздействуют турбулентность, резкие перепады давления и избыток влаги. Могут вывести беспилотник из строя.