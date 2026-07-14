Удмуртия поплыла после сильных ливней: видео

В городе Глазов, который находится на севере Удмуртской Республики, из‑за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Сыга во вторник, 14 июля, произошел паводок. Под воду ушло более 200 придомовых территорий. Также пострадали участки частных хозяйств и территории возле многоквартирных домов на 11 городских улицах. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС России.