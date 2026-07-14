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Удмуртия поплыла после сильных ливней: видео

Сильнее всего пострадал Глазов. Там река Сыга вышла из берегов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В городе Глазов, который находится на севере Удмуртской Республики, из‑за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Сыга во вторник, 14 июля, произошел паводок. Под воду ушло более 200 придомовых территорий. Также пострадали участки частных хозяйств и территории возле многоквартирных домов на 11 городских улицах. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС России.

Спасатели эвакуировали около 30 человек. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

Сегодня, 14 июля, на месте работают спасатели: обследуют пострадавшие зоны, проводят подворовые обходы, чтобы информировать жителей и отслеживать динамику уровня воды. Для помощи населению привлечены около 47 человек и 18 единиц техники.

Администрация подготовила лодки и организовала пункт временного размещения на случай, если ситуация ухудшится. При этом социально значимые объекты в зону подтопления не попали.

В Удмуртской Республике вчера, 13 июля, ввели предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики заранее сообщили о вероятности подтоплений, в частности низководных мостов, низменных участков и отдельных отрезков дорог. Кроме того, существовал риск перебоев со светом и связью, была высокая вероятность дорожно-транспортных происшествий.