Аппарат Solar Orbiter заглянул за край Солнца

Космический аппарат Solar Orbiter вновь занял редкую позицию. Оказался почти напротив обратной стороны Солнца, благодаря чему ученые получили уникальную возможность наблюдать звезду практически целиком. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
На невидимой с Земли стороне светила по‑прежнему фиксируются солнечные области 4478 и 4479. Еще в конце июня они были обращены к планете. При этом активность там остается крайне низкой: рентгеновские детекторы на борту Solar Orbiter не регистрируют вспышек.
Область 4478, которая еще две недели назад по размерам занимала второе место за последнее десятилетие, заметно уменьшилась. Есть вероятность, что исчезнет, до того как снова окажется на обращенной к Земле стороне. Область 4479 пока сохраняет очертания, но и там признаков бурной активности не наблюдается.
Примечательно, что текущий солнечный цикл отличается необычным спокойствием. Лето проходит без выраженных всплесков активности. Специалисты отметили отсутствие крупных вспышек. Такая затянувшаяся тишина на Солнце, по их словам, выглядит нетипично.