Аппарат Solar Orbiter заглянул за край Солнца

Область 4478, которая еще две недели назад по размерам занимала второе место за последнее десятилетие, заметно уменьшилась. Есть вероятность, что исчезнет, до того как снова окажется на обращенной к Земле стороне. Область 4479 пока сохраняет очертания, но и там признаков бурной активности не наблюдается.