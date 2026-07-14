Пепловый дождь накрыл Камчатку после извержения вулкана Шивелуч

Стоит отметить, что нынешнее извержение — это не первый всплеск активности вулкана за последние дни. Еще 10 июля Шивелуч продемонстрировал мощную вспышку: тогда пепел взмыл примерно на 12 километров, а шлейф растянулся почти на 30 километров к востоко‑северо‑востоку. Специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук тогда предупреждали о вероятности повторных выбросов и возможном слабом пеплопаде в окрестностях Петропавловска‑Камчатского и Елизова.