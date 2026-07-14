Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Пепловый дождь накрыл Камчатку после извержения вулкана Шивелуч

На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Очередной мощный выброс пепла сегодня, 14 июля, привел к пепловому дождю в Усть-Камчатске.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 55% 763 мм рт. ст. +29°

На Камчатке не утихает вулканическая активность. В Усть‑Камчатске выпал пепловый дождь — последствие очередного мощного выброса из вулкана Шивелуч. О происшествии оперативно сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения KVERT, а жители региона стали делиться в Сети кадрами необычных осадков, наглядно демонстрирующими масштаб природного явления.

Согласно сведениям, полученным со спутника Himawari‑9, выброс произошел 14 июля в 17:25 по камчатскому времени. Пепел поднялся на высоту 10,5 километра, а образовавшееся облако протянулось на 145 километров в восточном и юго‑восточном направлениях. Такая интенсивность выброса стала поводом для присвоения Шивелучу красного кода авиационной опасности — наиболее высокого уровня угрозы.

Ученые не исключают, что в ближайшие дни возможны новые выбросы, причем пепел может подниматься еще выше, до 12 километров. Это создает серьезную опасность для воздушных судов.

Стоит отметить, что нынешнее извержение — это не первый всплеск активности вулкана за последние дни. Еще 10 июля Шивелуч продемонстрировал мощную вспышку: тогда пепел взмыл примерно на 12 километров, а шлейф растянулся почти на 30 километров к востоко‑северо‑востоку. Специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук тогда предупреждали о вероятности повторных выбросов и возможном слабом пеплопаде в окрестностях Петропавловска‑Камчатского и Елизова.

Сейчас ситуация остается напряженной: извержение продолжается, и ученые продолжают пристально следить за поведением вулкана, чтобы своевременно информировать власти и население о возможных рисках. Жителям прилегающих районов и туристам рекомендуют соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями профильных служб.