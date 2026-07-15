Лесной пожар в Испании стал причиной гибели десятка человек

В юго‑восточной провинции Альмерия в Испании прошел разрушительный лесной пожар, ставший одним из самых смертоносных в стране за последние годы. Причиной возгорания, по информации издания The Guardian, послужило падение электрического кабеля на дорогу.
Пламя стремительно распространилось из‑за экстремальной жары и сильного ветра. В итоге огнем было опустошено около 7000 гектаров земли.
Трагедия унесла жизни 13 человек. Среди погибших — 12 иностранных граждан: семь британцев, трое бельгийцев и по одному гражданину Франции и США. Еще одной жертвой стал гражданин Испании. По сведениям властей, восемь из погибших — женщины, пять — мужчины, все они были взрослыми. Из‑за сильных повреждений для идентификации некоторых тел пришлось использовать анализ ДНК.
Особенно сильно пострадала деревня Бедар. Есть сведения, что некоторые жертвы погибли в автомобилях во время эвакуации. Одним из них стал мужчина, который пытался спасти питомцев.
При этом ситуация с лесными пожарами в Испании остается напряженной. В последние годы периоды сильной жары, когда температура превышает +40 °C, становятся все более частыми и продолжительными. Так, по сведениям Европейской системы информации о лесных пожарах, в 2025 году в стране огнем было уничтожено более 393 000 гектаров. Это рекордный показатель за последнее время.