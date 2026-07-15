Лесной пожар в Испании стал причиной гибели десятка человек

При этом ситуация с лесными пожарами в Испании остается напряженной. В последние годы периоды сильной жары, когда температура превышает +40 °C, становятся все более частыми и продолжительными. Так, по сведениям Европейской системы информации о лесных пожарах, в 2025 году в стране огнем было уничтожено более 393 000 гектаров. Это рекордный показатель за последнее время.