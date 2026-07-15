В Свердловской области в воде оказались более 2,1 тыс. домов: видео

В Свердловской области осложнилась паводковая ситуация. Из‑за обильных осадков, которые не прекращались несколько дней, число подтопленных объектов выросло.
При этом за сутки вода ушла с 56 участков и семи домов. Но одновременно в 10 муниципалитетах зафиксировали новое подтопление: затронуло 564 земли и 177 жилых домов.
Напряженной осталась гидрологическая обстановка. Уровень реки Ница за сутки поднялся на 54 сантиметра и достиг 786 сантиметров, из‑за чего зона подтопления расширилась. Кроме того, из-за паводка пришлось отменить четвертую смену в детском лагере «Салют»: территория учреждения оказалась затоплена.
Для населенных пунктов, оказавшихся в водной изоляции, налажена работа лодочных переправ. Спасатели продолжают вывозить людей из зон, где пребывание стало небезопасным. Сейчас 67 человек, включая 21 ребенка, размещены в пунктах временного пребывания, остальные эвакуированные нашли приют у родственников и знакомых.
Риск расширения зоны подтопления по‑прежнему высок. Синоптики предупреждают о сохранении в регионе в ближайшие сутки интенсивных осадков: прогнозируются ливни и сильные дожди. Дополнительно ситуацию может усугубить увеличение объемов сброса воды с гидротехнических объектов. Наиболее уязвимыми остаются юго‑восточные районы области.
В борьбе с последствиями паводка участвуют свыше 400 сотрудников экстренных служб и более 100 единиц специализированной техники. Представители МЧС рекомендуют населению не пренебрегать оповещениями и неукоснительно выполнять распоряжения властей.