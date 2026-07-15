В Свердловской области в воде оказались более 2,1 тыс. домов: видео

По сведениям регионального отделения МЧС, в зоне затопления располагаются свыше 2100 жилых строений и дачных участков. В 20 муниципальных образованиях вода не отступает от 362 частных домов, пяти дачных объектов, почти 1800 земель, девяти низководных мостов и двух участков автодорог.