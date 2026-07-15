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В Свердловской области в воде оказались более 2,1 тыс. домов: видео

От поднятия воды пострадали жители 20 муниципальных образований. В регионе организовали эвакуацию. В пунктах временного размещения находятся 67 человек.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Свердловской области осложнилась паводковая ситуация. Из‑за обильных осадков, которые не прекращались несколько дней, число подтопленных объектов выросло.

По сведениям регионального отделения МЧС, в зоне затопления располагаются свыше 2100 жилых строений и дачных участков. В 20 муниципальных образованиях вода не отступает от 362 частных домов, пяти дачных объектов, почти 1800 земель, девяти низководных мостов и двух участков автодорог.

При этом за сутки вода ушла с 56 участков и семи домов. Но одновременно в 10 муниципалитетах зафиксировали новое подтопление: затронуло 564 земли и 177 жилых домов.

Напряженной осталась гидрологическая обстановка. Уровень реки Ница за сутки поднялся на 54 сантиметра и достиг 786 сантиметров, из‑за чего зона подтопления расширилась. Кроме того, из-за паводка пришлось отменить четвертую смену в детском лагере «Салют»: территория учреждения оказалась затоплена.

Для населенных пунктов, оказавшихся в водной изоляции, налажена работа лодочных переправ. Спасатели продолжают вывозить людей из зон, где пребывание стало небезопасным. Сейчас 67 человек, включая 21 ребенка, размещены в пунктах временного пребывания, остальные эвакуированные нашли приют у родственников и знакомых.

Риск расширения зоны подтопления по‑прежнему высок. Синоптики предупреждают о сохранении в регионе в ближайшие сутки интенсивных осадков: прогнозируются ливни и сильные дожди. Дополнительно ситуацию может усугубить увеличение объемов сброса воды с гидротехнических объектов. Наиболее уязвимыми остаются юго‑восточные районы области.

В борьбе с последствиями паводка участвуют свыше 400 сотрудников экстренных служб и более 100 единиц специализированной техники. Представители МЧС рекомендуют населению не пренебрегать оповещениями и неукоснительно выполнять распоряжения властей.