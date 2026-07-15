Видео водопада посреди города: к чему привел мощный ливень в Сочи

Всего, по информации портала Gismeteo, за ночь вылилось 82 миллиметра влаги. Это составило 82% месячной нормы осадков. В Красной Поляне зафиксировали 57 миллиметров. При этом синоптики заранее оповестили жителей об ухудшении метеоусловий. Ожидались сильные ливни, град, грозы и ветер до 25 метров в секунду. Также была вероятность появления смерчей над Черным морем.