Видео водопада посреди города: к чему привел мощный ливень в Сочи

Всего, по информации портала Gismeteo, за ночь вылилось 82 миллиметра влаги. Это составило 82% месячной нормы осадков. В Красной Поляне зафиксировали 57 миллиметров. При этом синоптики заранее оповестили жителей об ухудшении метеоусловий. Ожидались сильные ливни, град, грозы и ветер до 25 метров в секунду. Также была вероятность появления смерчей над Черным морем.
Из‑за стремительного подъема воды на реках Центрального и Лазаревского районов сложилась неблагоприятная ситуация. Опасные отметки были зафиксированы на Кепше и Бзугу. Уже к 06:40 по московскому времени уровень воды вернулся к нормальным значениям.
Обильные осадки привели к затоплению городских улиц. Очевидцы сняли, как в городе образовался бурный водопад.
Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что городская инфраструктура сохранила работоспособность: критических повреждений нет, транспорт курсирует согласно графику. Из‑за резкого притока воды в отдельных местах возникали подтопления, однако после ослабления ливня значительная часть воды сошла естественным путем. Коммунальные службы по‑прежнему ликвидируют остаточные последствия стихии.
На трассе Джубга — Сочи движение не прерывалось. При этом на участке А‑147 за ночь зафиксировано четыре случая падения деревьев. Для устранения помех задействовали 14 специалистов и семь единиц техники. В Головинке дерево повредило электросетевую линию — аварийные бригады восстановили подачу электричества, транспортная ситуация нормализована.
В ряде локаций отмечены сходы селевых масс. В Барановском сельском округе подобный поток затронул частный дом. Хозяевам предложили переезд, но люди решили остаться. Сегодня рабочие освобождают дорогу от грязи. На территории Министерских озер и в некоторых подземных переходах сохранялись скопления воды — ее откачивают в местах, где самопроизвольный сток невозможен.
Предупреждение о штормовых условиях в регионе будет действовать до конца дня.