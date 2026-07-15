Ученые нашли способ, как укротить жаркий климат

Австралийские ученые нашли эффективный способ смягчить городскую жару. По их словам, грамотное уличное озеленение способно понизить ощущаемую температуру. Специалисты из Университета Джеймса Кука и Университета Солнечного Берега смоделировали 13 вариантов размещения зеленых насаждений в Таунсвилле и Ипсвиче — городах с разной климатической зоной. Результаты работы опубликовали в журнале Urban Climate.
Ключевым параметром исследования стала физиологическая эквивалентная температура. Она отражает реальный уровень теплового комфорта человека, объединяя сведения о нагретости воздуха, влажности, ветре и солнечной радиации.
Как пояснила один из авторов исследования, доктор Цзявэй Фу, даже снижение параметра на один-два градуса в условиях сильной жары заметно облегчит самочувствие. В ходе моделирования ученым удалось добиться такого эффекта за счет продуманной расстановки растений.
При этом нынешний уровень озеленения в исследуемых городах крайне невысок — от нуля до шести процентов. Это явно недостаточно для борьбы с жарой.
Помимо прямого охлаждающего действия, озеленение дает городу дополнительные преимущества: снижает потребность в кондиционировании и экономит электроэнергию, положительно влияет на психоэмоциональное состояние горожан. В условиях изменения климата подобные решения становятся важным инструментом адаптации городской среды и повышения качества жизни, особенно для уязвимых групп населения — детей и пожилых людей.