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Ученые нашли способ, как укротить жаркий климат

Ученые представили 13 вариантов озеленения. Благодаря им эксперты выяснили, что правильная расстановка деревьев способна охладить воздух.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Как озеленение помогает бороться с жарой и наладить городской климат: исследование ученых Австралии 2026 года
Источник: Unsplash

Австралийские ученые нашли эффективный способ смягчить городскую жару. По их словам, грамотное уличное озеленение способно понизить ощущаемую температуру. Специалисты из Университета Джеймса Кука и Университета Солнечного Берега смоделировали 13 вариантов размещения зеленых насаждений в Таунсвилле и Ипсвиче — городах с разной климатической зоной. Результаты работы опубликовали в журнале Urban Climate.

Ключевым параметром исследования стала физиологическая эквивалентная температура. Она отражает реальный уровень теплового комфорта человека, объединяя сведения о нагретости воздуха, влажности, ветре и солнечной радиации.

Как пояснила один из авторов исследования, доктор Цзявэй Фу, даже снижение параметра на один-два градуса в условиях сильной жары заметно облегчит самочувствие. В ходе моделирования ученым удалось добиться такого эффекта за счет продуманной расстановки растений.

Наибольшую эффективность показали несколько подходов: размещение деревьев по центру улицы, создание многоуровневых зеленых композиций из деревьев и кустарников и высадка растительности с западной стороны, где в течение дня фиксируется максимальная солнечная нагрузка.

При этом нынешний уровень озеленения в исследуемых городах крайне невысок — от нуля до шести процентов. Это явно недостаточно для борьбы с жарой.

Помимо прямого охлаждающего действия, озеленение дает городу дополнительные преимущества: снижает потребность в кондиционировании и экономит электроэнергию, положительно влияет на психоэмоциональное состояние горожан. В условиях изменения климата подобные решения становятся важным инструментом адаптации городской среды и повышения качества жизни, особенно для уязвимых групп населения — детей и пожилых людей.