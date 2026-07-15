Где произойдет мегаземлетрясение в России: ученые создали карту

Российские ученые сделали важный шаг в понимании сейсмической угрозы Курило‑Камчатской зоны. Специалисты создали единый каталог более чем из 40 000 подземных толчков и на его основе выделили участки, где могут зарождаться мегаземлетрясения магнитудой свыше 7,8. Об этом написали в издании «Аргументы и факты» со ссылкой на карту возможных горячих точек.
Курило‑Камчатская дуга — почти двухтысячекилометровая область субдукции, где Тихоокеанская плита постепенно, но неумолимо поддвигается под Евразийскую. Напряжение в тектоническом стыке порождает одни из самых сильных подземных толчков на земном шаре. Вспомнить хотя бы катастрофу 1952 года с магнитудой девять или недавнее событие 30 июля 2025-го магнитудой 8,8, вызвавшее цунами и пробудившее Ключевскую сопку.
Главная проблема при анализе сведений заключалась в противоречиях между источниками информации. Специалисты воспользовались методом ближайшего соседства и сопоставили явления по удалению от эпицентров, расхождению по времени и магнитуде. Так удалось отсеять дубликаты и сформировать согласованную базу: из 52 574 записей осталось 46 479, а после выделения независимых толчков — 41 252 события.
На основе этих сведений геофизики построили карты фоновой и кластерной сейсмичности, а затем совместили их, чтобы выявить асперити — жесткие участки разлома, где накапливается упругая энергия и откуда начинаются катастрофические срывы. Проверка по исторической информации подтвердила точность метода. Выделенные зоны совпали с очагами крупнейших землетрясений региона за последние сто лет.
При этом новая методика не предсказывает дату катастрофы, но с высокой вероятностью указывает места потенциальных очагов. Это важно для планирования застройки, разработки систем раннего оповещения и маршрутов эвакуации в городах, подверженных сейсмической угрозе.