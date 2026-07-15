Где произойдет мегаземлетрясение в России: ученые создали карту

Российские ученые сделали важный шаг в понимании сейсмической угрозы Курило‑Камчатской зоны. Специалисты создали единый каталог более чем из 40 000 подземных толчков и на его основе выделили участки, где могут зарождаться мегаземлетрясения магнитудой свыше 7,8. Об этом написали в издании «Аргументы и факты» со ссылкой на карту возможных горячих точек.