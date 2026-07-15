Тысячи жизней и руины: подсчитаны потери после землетрясений в Венесуэле

Повреждены системы водоснабжения и энергосети, Выведены из строя не менее 38 больниц. В стране остро не хватает питьевой воды и медикаментов. Для помощи населению Управление ООН по координации гуманитарных вопросов увеличило бюджет поддержки Венесуэлы до 930 миллионов долларов, запросив дополнительно 298 миллионов на ближайшие полгода. Помощь рассчитана на 1,3 миллиона наиболее уязвимых жителей.