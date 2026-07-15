Тысячи жизней и руины: подсчитаны потери после землетрясений в Венесуэле

Спустя три недели после разрушительного сейсмического удара Венесуэла продолжает бороться с последствиями двойного землетрясения. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 сотрясли север страны в конце июня, прогремев с интервалом менее минуты.
По информации группы «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы», число жертв превысило 4560 человек и продолжает расти, ранения получили свыше 16 700 жителей. Более 17 900 венесуэльцев лишились жилья. Для них развернуто 94 временных лагеря, где сейчас размещены свыше 18 000 пострадавших. Сильнее всего стихия ударила по семи северным штатам: пострадали прибрежный район Ла‑Гуайра, Каракас и соседние регионы.
По оценкам ООН, повреждения получили порядка двух миллионов зданий, сотни из них полностью разрушены. В Каракасе обрушились десятки многоэтажек, а в горных районах мощные толчки спровоцировали обширные оползни. Из‑за завалов на дорогах десятки общин к западу от Катия‑ла‑Мар оказались отрезаны от внешнего мира.
Повреждены системы водоснабжения и энергосети, Выведены из строя не менее 38 больниц. В стране остро не хватает питьевой воды и медикаментов. Для помощи населению Управление ООН по координации гуманитарных вопросов увеличило бюджет поддержки Венесуэлы до 930 миллионов долларов, запросив дополнительно 298 миллионов на ближайшие полгода. Помощь рассчитана на 1,3 миллиона наиболее уязвимых жителей.
В зоне бедствия продолжают работать более 31 000 спасателей и военных. К ним присоединились свыше 30 000 добровольцев. Усилия направлены на разбор завалов, восстановление базовых услуг и поддержку людей, потерявших дома и близких.