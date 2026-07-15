Такого пекла в мире еще не было: в Иране разогрело выше +50 °C

Аномальная жара охватывает все больше регионов. В Узбекистане синоптики прогнозируют дневные температуры на уровне от +44 °C до +46 °C. Не утихает зной и в Европе: в Португалии и Испании термометры показывали до +43 °C, а впереди — новая волна жары. Ее ожидают и во Франции, и в странах Бенилюкса.