Такого пекла в мире еще не было: в Иране разогрело выше +50 °C

В мире зафиксировали новый температурный рекорд. В воскресенье, 12 июля, в иранском городе Дехлоран воздух прогрелся до +51,5 °C. Это стало самой высокой отметкой с начала 2026 года. Сведения обнародовал Национальный центр гидрометеорологии и мониторинга.
Аномальная жара охватывает все больше регионов. В Узбекистане синоптики прогнозируют дневные температуры на уровне от +44 °C до +46 °C. Не утихает зной и в Европе: в Португалии и Испании термометры показывали до +43 °C, а впереди — новая волна жары. Ее ожидают и во Франции, и в странах Бенилюкса.
К тревожной картине глобальной жары добавляются и другие регионы. Так, в японском Токио из‑за резкого повышения температуры действует предупреждение о риске тепловых ударов: днем воздух прогревается до +35 °C, а ночью не опускается ниже +27 °C.
В США тем временем тепловой купол несет изнуряющий зной на Средний Запад и Восточное побережье. В Нью‑Йорке, Филадельфии и Вашингтоне прогнозируют рекордные значения, способные превысить +38 °C.
При этом эксперты предупредили, что экстремальные температуры несут серьезную угрозу здоровью людей. Специалисты призвали внимательно относиться к самочувствию в жаркий период.