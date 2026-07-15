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Такого пекла в мире еще не было: в Иране разогрело выше +50 °C

В иранском городе Дехлоран воздух прогрелся выше до +50 °C. Аномальная жара охватила Узбекистан, Европу и США.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Новый мировой температурный рекорд: +51,5 °C в Иране 12 июля 2026, жара в Европе и США
Источник: Unsplash

В мире зафиксировали новый температурный рекорд. В воскресенье, 12 июля, в иранском городе Дехлоран воздух прогрелся до +51,5 °C. Это стало самой высокой отметкой с начала 2026 года. Сведения обнародовал Национальный центр гидрометеорологии и мониторинга.

Аномальная жара охватывает все больше регионов. В Узбекистане синоптики прогнозируют дневные температуры на уровне от +44 °C до +46 °C. Не утихает зной и в Европе: в Португалии и Испании термометры показывали до +43 °C, а впереди — новая волна жары. Ее ожидают и во Франции, и в странах Бенилюкса.

К тревожной картине глобальной жары добавляются и другие регионы. Так, в японском Токио из‑за резкого повышения температуры действует предупреждение о риске тепловых ударов: днем воздух прогревается до +35 °C, а ночью не опускается ниже +27 °C.

В США тем временем тепловой купол несет изнуряющий зной на Средний Запад и Восточное побережье. В Нью‑Йорке, Филадельфии и Вашингтоне прогнозируют рекордные значения, способные превысить +38 °C.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: самые опасные дни лета могут быть еще впереди. Прогнозы ВМО указывают на дальнейшее распространение аномального тепла.

При этом эксперты предупредили, что экстремальные температуры несут серьезную угрозу здоровью людей. Специалисты призвали внимательно относиться к самочувствию в жаркий период.