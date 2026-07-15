Тропическая влага и удушающая духота: последствия экс‑тайфуна «Бави» в Приморье

Путь «Бави» оказался протяженным: зародившись в тропической зоне Тихого океана, вихрь прошел через Филиппинское море, затронул восточное побережье Китая и Северную Корею, а над Японским морем начал терять силу. До берега Приморья так и не добрался в статусе полноценного тайфуна, но сохранил огромный запас влаги. Именно этот фактор сыграл решающую роль: влажный тропический воздух столкнулся с прохладным умеренным потоком на юге Дальнего Востока, резко усилив полярный фронт. В результате 14−15 июля в Приморье развернулась водная стихия.