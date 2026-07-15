Тропическая влага и удушающая духота: последствия экс‑тайфуна «Бави» в Приморье

Приморский край столкнулся с серьезными погодными испытаниями из‑за остатков тайфуна «Бави». Регион накрыли мощные ливни и непривычная для мест тропическая духота. Явление оказалось настолько интенсивным, что в ряде районов осадки перешагнули порог опасного гидрометеорологического события. Метеорологи зафиксировали крайне обильные дожди, создавшие реальную угрозу подтоплений, сообщили в издании Gismeteo.
Путь «Бави» оказался протяженным: зародившись в тропической зоне Тихого океана, вихрь прошел через Филиппинское море, затронул восточное побережье Китая и Северную Корею, а над Японским морем начал терять силу. До берега Приморья так и не добрался в статусе полноценного тайфуна, но сохранил огромный запас влаги. Именно этот фактор сыграл решающую роль: влажный тропический воздух столкнулся с прохладным умеренным потоком на юге Дальнего Востока, резко усилив полярный фронт. В результате
Особую тревогу вызвали объемы выпавших осадков. На нескольких метеостанциях за период не более 12 часов зафиксировали 62−77 миллиметров дождя, а в Хороле показатель достиг 101 миллиметра, что даже превысило уровень, зарегистрированный за аналогичный срок в Сочи. Такие значения наглядно демонстрируют аномальность явления для региона.
Не менее тяжелой оказалась и атмосферная обстановка. Вместе с влагой в Приморье пришел воздух с экстремально высокой температурой точки росы — до +23−24 °C. Подобные показатели типичны для влажных тропиков и означают колоссальную насыщенность воздуха водяным паром. Из‑за этого даже при не самой высокой температуре воздуха люди испытывали сильный тепловой дискомфорт: естественная терморегуляция организма нарушалась, а ощущаемая жара значительно превышала реальные цифры на термометре.