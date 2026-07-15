Центральную Россию ждет резкий температурный скачок: от +17 °C до +29 °C за два дня

Уже в четверг, 16 июля, погода резко изменится из‑за прихода холодного атмосферного фронта. Его сопроводят кратковременные дожди и порывистый северный ветер, скорость которого может достигать 10−15 метров в секунду. В результате температура заметно снизится: днем в столице ожидается всего +17−20 °C, что примерно на пять градусов ниже нормы для июля и ближе к майским показателям. К вечеру станет еще прохладнее: столбики термометров опустятся до +13−16 °C. Впрочем, такое похолодание окажется недолгим.