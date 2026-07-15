Центральную Россию ждет резкий температурный скачок: от +17 °C до +29 °C за два дня

Москву и другие регионы Центральной России ждет контрастная смена условий — от внезапного похолодания до по‑летнему комфортных температур. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Уже в четверг, 16 июля, погода резко изменится из‑за прихода холодного атмосферного фронта. Его сопроводят кратковременные дожди и порывистый северный ветер, скорость которого может достигать 10−15 метров в секунду. В результате температура заметно снизится: днем в столице ожидается всего +17−20 °C, что примерно на пять градусов ниже нормы для июля и ближе к майским показателям. К вечеру станет еще прохладнее: столбики термометров опустятся до +13−16 °C. Впрочем, такое похолодание окажется недолгим.
Уже с пятницы, 17 июля, ситуация начнет меняться. В регион придет восточное крыло скандинавского антициклона. Облачность станет меньше, осадки прекратятся, а температурный режим постепенно стабилизируется. Ночью температура будет держаться в пределах +7−12 °C, днем — подниматься до +18−23 °C.
В субботу утром сохранится легкий холодок: температура составит +8−13 °C, а воздух будет неподвижным, словно застывшим в тишине. Но уже к полудню солнце начнет активно прогревать воздух, небо приобретет насыщенный ультрамариновый оттенок, а температура поднимется до комфортных +25 °C.
Ночь на воскресенье также порадует ясной погодой и звездным небом. Температура составит +9−14 °C. А днем жителей региона ждет летнее тепло: воздух прогреется до +24−29 °C. Создастся ощущение, будто над городом и окрестностями лег невесомый стеклянный колпак, надежно защищающий от ветра и облаков и удерживающий приятное тепло.