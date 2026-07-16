Метеоролог предрек необратимое ухудшение климата в Британии

«К сожалению, мы можем быть уверены в том, что в ближайшие годы эти крайности будут усугубляться. Погода в Великобритании меняется из года в год, поэтому рекорды по жаре не будут обновляться каждый год, но в ближайшие десятилетия климат будет становиться все хуже и хуже, и подобные погодные условия будут возникать все чаще и чаще», — сказал Паркер.