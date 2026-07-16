Метеоролог предрек необратимое ухудшение климата в Британии

ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости. Экстремальные погодные явления в Великобритании, наподобие рекордной жары этого лета, со временем участятся и усугубятся на фоне изменения климата, заявил РИА Новости профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер.
Он подчеркнул, что рекордные температуры, которые наблюдались на юге Англии в мае и июне, являются результатом глобального потепления. По его словам, тенденция к повышению глобальных температур хорошо задокументирована в течение последних десятилетий.
«К сожалению, мы можем быть уверены в том, что в ближайшие годы эти крайности будут усугубляться. Погода в Великобритании меняется из года в год, поэтому рекорды по жаре не будут обновляться каждый год, но в ближайшие десятилетия климат будет становиться все хуже и хуже, и подобные погодные условия будут возникать все чаще и чаще», — сказал Паркер.
Подобная погода не должна быть ни для кого сюрпризом, отметил профессор, напомнив, что большинство ученых предсказывали это на протяжении десятилетий.
В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднялись еще выше.