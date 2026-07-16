Стало известно, какие регионы России сегодня зальют дожди

На Дальнем Востоке в четверг, 16 июля, бывший тайфун прольет самые сильные дожди в Хабаровском крае и на севере Сахалина. На юге округа станет спокойнее, осадки ожидаются только в Амурской области, но будет тепло. Во Владивостоке сегодня температура поднимется до +27 °С, в Хабаровске — до +28 °С, в Благовещенске и Южно-Сахалинске — до +24 °С.