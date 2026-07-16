Стало известно, какие регионы России сегодня зальют дожди

На Дальнем Востоке в четверг, 16 июля, бывший тайфун прольет самые сильные дожди в Хабаровском крае и на севере Сахалина. На юге округа станет спокойнее, осадки ожидаются только в Амурской области, но будет тепло. Во Владивостоке сегодня температура поднимется до +27 °С, в Хабаровске — до +28 °С, в Благовещенске и Южно-Сахалинске — до +24 °С.
На востоке Европейской России установится прохлада. В Воркуте воздух не прогреется выше +9 °С, в Поволжье — выше +20 °С. В центральных регионах ожидается холодный и сильный ветер. На северо-западе страны будет солнечно, а температурный фон не изменится.
На юге России установится 30-градусная жара. На Кубани пройдут дожди, в Сочи ожидается перерыв от них. В Астрахани — +33 °С, в Краснодаре — +29 °С, в Ялте — +30 °С.
В Санкт-Петербурге будет солнечно, столбик термометра дойдет до отметки +21 °С. В Москве в четверг прогнозируют тоже +21 °С, небольшие дожди и холодный ветер.