Чрезвычайная ситуация в Свердловской области: видео, как дома уходят под воду

В Свердловской области в четверг, 16 июля, сохраняется напряженная паводковая обстановка. Стихия продолжает влиять на жизнь десятков населенных пунктов.
За минувшие сутки, по информации регионального отделения МЧС России, вода отступила лишь из 49 жилых домов. Но одновременно подтопила еще 130 строений и 185 приусадебных участков.
Сейчас в зоне затопления находятся свыше 440 жилых и четыре дачных дома, почти 1800 земель, несколько низководных мостов и участков автодорог. Из‑за этого нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни сформируется пик паводка. До 20 июля уровень воды останется выше критической отметки.
Аналогичные проблемы наблюдаются и на других реках: Туре, Ирбите, Тавд. Там уровни воды превысили значения, при которых начинаются неблагоприятные гидрологические явления.
При этом непогода, по прогнозу Гидрометцентра России, не собирается стихать. До вечера 17 июля в отдельных районах области ожидаются ливни, грозы, а ночью и утром местами опустится густой туман.