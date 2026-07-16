Дома оказались по крышу в воде: видео затоплений в Перми

По информации регионального отделения МЧС России, в четверг, 16 июля, в регионе сохранятся опасные погодные явления: сильные дожди, грозы и туман. Из‑за них возрастает вероятность новых подъемов уровня воды в реках и формирования дождевых паводков. Кроме того, непогода может спровоцировать аварии на электросетях и линиях связи, повысить риск техногенных пожаров, нарушить работу транспорта и создать опасные ситуации на водных объектах и туристических маршрутах.