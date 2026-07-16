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Дома оказались по крышу в воде: видео затоплений в Перми

Паводок затронул сразу несколько населенных пунктов. Власти организовали эвакуацию жителей в пункты временного размещения.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Пермском крае из‑за мощных ливней начался паводок. Сразу несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления. Вода залила участки и дома в поселках Ферма и Мулянка и деревне Кондратово, сообщили в издании «Про Пермь».

В поселке Кукуштан стихия нанесла урон инфраструктуре. Там разрушена дорога. По улицам побежали бурные потоки, напоминающие реки. Очевидцы сняли, как один из частных домов почти по крышу оказался в воде.

Власти приняли меры для защиты людей. Жителям территорий, которым угрожает стихия, предложили эвакуироваться в пункты временного размещения. На месте начали работу экстренные службы, приступили к откачке воды. Как только уровень пойдет на спад, специалисты планируют приступить к восстановлению поврежденного дорожного полотна.

По информации регионального отделения МЧС России, в четверг, 16 июля, в регионе сохранятся опасные погодные явления: сильные дожди, грозы и туман. Из‑за них возрастает вероятность новых подъемов уровня воды в реках и формирования дождевых паводков. Кроме того, непогода может спровоцировать аварии на электросетях и линиях связи, повысить риск техногенных пожаров, нарушить работу транспорта и создать опасные ситуации на водных объектах и туристических маршрутах.