ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка, которую никто не заметил

Космическая погода в четверг, 16 июля, ожидается спокойной, хотя отдельные признаки нарастания активности все же заметны. На обращенной к Земле стороне Солнца видны два небольших пятна категории Alpha — их активность несущественна, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Из‑за плавного характера явления автоматические системы не распознали его как вспышку. Оно пока не попало в каталоги, но специалисты внесут сведения вручную. Поскольку центр взрыва располагался вне зоны направленной на Землю, энергия ушла в сторону и не повлияла на планету.
Геомагнитная обстановка сегодня остается спокойной: индекс Kp держится вблизи четырех единиц, соответствующих слабым возмущениям. При этом порога значение не достигает — прогноз пока полностью зеленый. Нет ни крупных вспышек, ни корональных дыр, которые могли бы спровоцировать магнитные бури.
Прогноз на ближайшие дни тоже спокойный, с возможностью лишь небольших возмущений. До конца недели, как отметили специалисты, существенных изменений ждать не стоит.