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ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка, которую никто не заметил

На обратной стороне светила произошел взрыв. Специалисты Института космических исследований Российской академии наук рассказали, как он отразился на геомагнитной обстановке.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Солнечная активность с 16 по 19 июля 2026: какая вспышка произошла, прогноз геомагнитной обстановки до конца недели
Источник: Magnific

Космическая погода в четверг, 16 июля, ожидается спокойной, хотя отдельные признаки нарастания активности все же заметны. На обращенной к Земле стороне Солнца видны два небольших пятна категории Alpha — их активность несущественна, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

При этом на обратной стороне звезды произошло довольно заметное событие. Накануне у левого края солнечного диска, за видимым горизонтом, случился продолжительный взрыв примерно класса M1.

Из‑за плавного характера явления автоматические системы не распознали его как вспышку. Оно пока не попало в каталоги, но специалисты внесут сведения вручную. Поскольку центр взрыва располагался вне зоны направленной на Землю, энергия ушла в сторону и не повлияла на планету.

Геомагнитная обстановка сегодня остается спокойной: индекс Kp держится вблизи четырех единиц, соответствующих слабым возмущениям. При этом порога значение не достигает — прогноз пока полностью зеленый. Нет ни крупных вспышек, ни корональных дыр, которые могли бы спровоцировать магнитные бури.

Прогноз на ближайшие дни тоже спокойный, с возможностью лишь небольших возмущений. До конца недели, как отметили специалисты, существенных изменений ждать не стоит.

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