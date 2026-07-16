ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка, которую никто не заметил

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Институт космических исследований РАН (ИКИ РАН): ключевые проекты и исследования

ИКИ РАН помогает по-новому взглянуть на космос. Он участвует в международных проектах и развивает свои. Что таит в себе Солнце, из чего состоят звезды и планеты — над этими загадками работают ученые ИКИ РАН. Рассказываем об истории создания Института космических исследований, его сотрудниках и основных проектах.