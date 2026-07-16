Смог от лесных пожаров окутал Канаду и США — небо стало оранжевым: видео

Лесные пожары в канадской провинции Онтарио обернулись масштабной экологической угрозой. Из‑за дыма качество воздуха в Торонто оказалось худшим в мире. Небо над мегаполисом приобрело оранжевый оттенок, сообщили в издании The Guardian.
Причиной тяжелой ситуации стали более сотни активных лесных пожаров на севере Онтарио. Пламя перекрыло автомагистрали и вынудило людей срочно покинуть дома. Пострадали общины коренных народов: некоторым жителям удалось собрать лишь минимум вещей. Например, обитатели резервации Намаигусисагагун спасались через озеро Коллинз, имея в запасе всего несколько минут. Целый населенный пункт — Коллинз — сгорел дотла.
Один из поездов оказался окружен стеной огня. Экипаж удалось благополучно эвакуировать. По словам местных жителей, этот пожар стер с карты страны место, которое они считали домом.
Ситуация осложнилась аномальной жарой: в центре Торонто температура достигла +37,3 °C, побив 30-летний рекорд. На взлетно‑посадочных полосах аэропорта отметка поднялась до +55 °C. Эксперты связали рост интенсивности природных пожаров с изменением климата.
Дым уже затронул не только Канаду. Предупреждения о загрязнении воздуха выпустили в ряде штатов США: Мичигане, Миннесоте и Висконсине. Плотные клубы дыма также уже накрыли Нью‑Йорк и другие города восточного побережья.