Смог от лесных пожаров окутал Канаду и США — небо стало оранжевым: видео

Дым уже затронул не только Канаду. Предупреждения о загрязнении воздуха выпустили в ряде штатов США: Мичигане, Миннесоте и Висконсине. Плотные клубы дыма также уже накрыли Нью‑Йорк и другие города восточного побережья.