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Смог от лесных пожаров окутал Канаду и США — небо стало оранжевым: видео

Качество воздуха в Торонто стало худшим в мире. Дым от более чем сотни активных возгораний окрасил небо.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Лесные пожары в канадской провинции Онтарио обернулись масштабной экологической угрозой. Из‑за дыма качество воздуха в Торонто оказалось худшим в мире. Небо над мегаполисом приобрело оранжевый оттенок, сообщили в издании The Guardian.

Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение об опасности для здоровья горожан. По сведениям компании IQAir, которая отслеживает состояние воздуха на планете, столица провинции временно возглавила антирейтинг по загрязненности.

Причиной тяжелой ситуации стали более сотни активных лесных пожаров на севере Онтарио. Пламя перекрыло автомагистрали и вынудило людей срочно покинуть дома. Пострадали общины коренных народов: некоторым жителям удалось собрать лишь минимум вещей. Например, обитатели резервации Намаигусисагагун спасались через озеро Коллинз, имея в запасе всего несколько минут. Целый населенный пункт — Коллинз — сгорел дотла.

Один из поездов оказался окружен стеной огня. Экипаж удалось благополучно эвакуировать. По словам местных жителей, этот пожар стер с карты страны место, которое они считали домом.

Ситуация осложнилась аномальной жарой: в центре Торонто температура достигла +37,3 °C, побив 30-летний рекорд. На взлетно‑посадочных полосах аэропорта отметка поднялась до +55 °C. Эксперты связали рост интенсивности природных пожаров с изменением климата.

Дым уже затронул не только Канаду. Предупреждения о загрязнении воздуха выпустили в ряде штатов США: Мичигане, Миннесоте и Висконсине. Плотные клубы дыма также уже накрыли Нью‑Йорк и другие города восточного побережья.

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Источник: @fobosplanetreal