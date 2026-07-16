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Уровень воды в Каспийском море побил исторический минимум

Уровень воды упал почти на три метра. Площадь водоема сократилась на 28 644 квадратных километра.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Каспийское море стремительно мелеет: сведения спутников, скорость падения уровня к 2025 году, последствия
Источник: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Каспийское море существенно уменьшилось в размерах за последние 30 лет. Ученые при поддержке Российского научного фонда проанализировали динамику водоема благодаря спутниковым снимкам Landsat за 1993−2025 годы. На базе этих сведений исследователи построили актуальные гипсометрические кривые, которые наглядно отразили зависимость площади акватории от уровня воды как для самого Каспия, так и для залива Кара‑Богаз‑Гол.

Падение уровня моря зафиксировали с 1995 года — в среднем на 10 сантиметров ежегодно. В итоге водоем потерял почти три метра высоты, а к 2025-му отметка опустилась до −29,4 метра, обновив антирекорд 1977-го.

Сокращение площади за 1996−2025 годы составило 28 644 квадратных километра. По масштабу это сопоставимо с площадью крупного государства.

Обмеление уже создало серьезные трудности: усложнилась навигация в Волго‑Каспийском канале, снизилась функциональность портов, береговая линия заметно сместилась, отдалившись от прибрежных населенных пунктов. При этом снижение площади не привело к замедлению падения уровня воды — напротив, темпы обмеления ускорились. Если в 2005—2019 годах граница снижалась в среднем на 8,16 сантиметра в год, то в 2020—2024 годах показатель достиг 22,7 сантиметра ежегодно.

По словам руководителя проекта Андрея Костяного, колебания ключевых факторов водного баланса из года в год оказываются весомее эффекта от уменьшения площади зеркала моря. Поэтому обстановка остается нестабильной и нуждается в постоянном мониторинге.