Уровень воды в Каспийском море побил исторический минимум

Каспийское море существенно уменьшилось в размерах за последние 30 лет. Ученые при поддержке Российского научного фонда проанализировали динамику водоема благодаря спутниковым снимкам Landsat за 1993−2025 годы. На базе этих сведений исследователи построили актуальные гипсометрические кривые, которые наглядно отразили зависимость площади акватории от уровня воды как для самого Каспия, так и для залива Кара‑Богаз‑Гол.