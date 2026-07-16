Уровень воды в Каспийском море побил исторический минимум

Каспийское море существенно уменьшилось в размерах за последние 30 лет. Ученые при поддержке Российского научного фонда проанализировали динамику водоема благодаря спутниковым снимкам Landsat за 1993−2025 годы. На базе этих сведений исследователи построили актуальные гипсометрические кривые, которые наглядно отразили зависимость площади акватории от уровня воды как для самого Каспия, так и для залива Кара‑Богаз‑Гол.
Сокращение площади за 1996−2025 годы составило 28 644 квадратных километра. По масштабу это сопоставимо с площадью крупного государства.
Обмеление уже создало серьезные трудности: усложнилась навигация в Волго‑Каспийском канале, снизилась функциональность портов, береговая линия заметно сместилась, отдалившись от прибрежных населенных пунктов. При этом снижение площади не привело к замедлению падения уровня воды — напротив, темпы обмеления ускорились. Если в 2005—2019 годах граница снижалась в среднем на 8,16 сантиметра в год, то в 2020—2024 годах показатель достиг 22,7 сантиметра ежегодно.
По словам руководителя проекта Андрея Костяного, колебания ключевых факторов водного баланса из года в год оказываются весомее эффекта от уменьшения площади зеркала моря. Поэтому обстановка остается нестабильной и нуждается в постоянном мониторинге.