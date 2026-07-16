Нидерланды ввели режим дефицита воды из-за аномальной засухи

Власти Нидерландов вынуждены пойти на серьезные меры из‑за экстремальной засухи — в государстве официально установлен режим «фактического дефицита воды». Уровень готовности повышен со «стадии угрозы» (уровень 1) до «стадии реального дефицита» (уровень 2). Решение принято на основании рекомендаций Национальной координационной комиссии по распределению водных ресурсов (LCW) и подтверждено профильным министерством.
В результате объем поступающей в страну воды существенно упал, в то время как потребность в ней в летний сезон остается стабильно высокой. По оценкам экспертов, напряженная гидрологическая обстановка сохранится как минимум в ближайшие несколько недель.
Для минимизации последствий в стране перестраивают работу гидроузлов: корректируют режимы функционирования плотин на рукавах Рейна, а также сокращают частоту открытия шлюзов — это нужно, чтобы сдержать проникновение соленой воды в пресноводные системы. Вследствие этого увеличатся сроки ожидания для проходящих судов.
Также профильные службы наращивают техническую оснащенность: ведется подготовка к монтажу дополнительных насосных установок, которые позволят эффективнее перераспределять водные ресурсы.
К тому же вводятся жесткие ограничения водопользования. В отдельных регионах уже действует запрет либо строгие лимиты на забор воды из природных источников — рек, каналов и подземных водоносных горизонтов; в частности, полностью исключён полив из этих источников.
При этом власти подчеркивают, что система питьевого водоснабжения остается стабильной — у жителей нет риска остаться без воды для бытовых нужд.
Напомним, аномальная жара накрыла Европу еще в середине июня: во многих районах столбики термометров преодолели отметку в 40 градусов. В числе стран, где был объявлен высший, «красный» уровень погодной опасности, оказались Франция, Великобритания, Италия и Нидерланды.