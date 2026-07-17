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Качество воздуха в Чикаго в 20 раз хуже допустимых значений ВОЗ

В Чикаго уровень загрязнения воздуха превысил допустимые значения ВОЗ в 20 раз.

Источник: © РИА Новости

ЧИКАГО (США), 17 июл — РИА Новости. Качество воздуха в некоторых районах Чикаго ухудшилось до значений, в 20 раз превышающих допустимые и почти в два раза выше самых опасных, свидетельствуют данные аналитиков, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как сообщает государственный портал, фиксирующий уровень загрязнения, индекс качества воздуха в Чикаго за четверг ухудшился в два раза и к вечеру достиг 700. Нижняя граница самой опасной зоны при этом зафиксирована на уровне 500 микрограммов твердых частиц на кубический метр воздуха.

В северных пригородах Чикаго индекс превысил 900, что в 20 раз превышает допустимую Всемирной организацией здравоохранения норму.

Дымом затянуло центр города. Запах гари ощущается даже в помещениях, передает корреспондент РИА Новости.

Местные СМИ указывают, что воздух в городе на данный момент хуже, чем в каком-либо городе в мире.

Ранее власти округа Кук, в который входит Чикаго, сообщили агентству, что пока не могут предсказать, как долго в регионе сохранится загрязнение.

Жителей предупредили о необходимости сократить время на открытом воздухе и призывают следить за симптомами отравления — кашель, хрипота или отдышка.

В Канаде бушуют сотни лесных пожаров, власти объявили эвакуацию в ряде регионов.