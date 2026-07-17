Качество воздуха в Чикаго в 20 раз хуже допустимых значений ВОЗ

Как сообщает государственный портал, фиксирующий уровень загрязнения, индекс качества воздуха в Чикаго за четверг ухудшился в два раза и к вечеру достиг 700. Нижняя граница самой опасной зоны при этом зафиксирована на уровне 500 микрограммов твердых частиц на кубический метр воздуха.