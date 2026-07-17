Пермский край ушел под воду — затопило десятки участков: видео

В Пермском крае затяжные дожди привели к подтоплениям. Вода затронула 44 приусадебных участка и один жилой дом, в частности — в деревне Мартыново. Наиболее ощутимо стихия проявила себя в Кировском и Индустриальном районах Перми и поселке Кукуштан. Кроме того, от избытка влаги пострадали территории в Мулянке, Кунгурском и Пермском округах, сообщили в РИА Новости.