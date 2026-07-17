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Пермский край ушел под воду — затопило десятки участков: видео

Сильнее всего территории затопило в Кировском и Индустриальном районах Перми. Также пострадал поселок Кукуштан.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Пермском крае затяжные дожди привели к подтоплениям. Вода затронула 44 приусадебных участка и один жилой дом, в частности — в деревне Мартыново. Наиболее ощутимо стихия проявила себя в Кировском и Индустриальном районах Перми и поселке Кукуштан. Кроме того, от избытка влаги пострадали территории в Мулянке, Кунгурском и Пермском округах, сообщили в РИА Новости.

Ливневые осадки не прекращаются в регионе уже четвертые сутки. Пиковым по количеству выпавшей влаги стал четверг, 16 июля. За 24 часа в Перми зафиксировали свыше 70 миллиметров осадков — столько обычно выпадает за месяц.

Сегодня, 17 июля, обстановка остается стабильной: ни один населенный пункт не оказался отрезанным от внешнего мира, движение транспорта идет в штатном режиме. Власти заранее приняли меры на случай ухудшения ситуации: для граждан развернули пункты временного размещения.

Согласно прогнозу, в пятницу дожди усилятся в северо‑восточных районах края: туда сместится зона осадков из Свердловской области. В выходные ливневые дожди могут распространиться на южные и восточные территории региона, включая Пермь. Жителей призвали внимательно следить за прогнозами погоды и не пренебрегать правилами безопасности.