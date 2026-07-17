Улицы затопило, купаться нельзя: о погоде в Геленджике с видео

Утром в пятницу, 17 июля, Геленджик накрыл резкий ливень — поток воды быстро привел к подтоплениям. Сильнее всего от осадков пострадала центральная часть курорта. Также вода скопилась на отдельных пляжных территориях. Об этом написал глава города Алексей Богодистов.
К полудню дождь закончился — уровень воды понемногу снизился. Городские службы приступили к работе в усиленном режиме: специалисты начали расчищать улицы, приводить в порядок набережную и зоны отдыха у моря. Вся необходимая техника задействована, работы идут в оперативном темпе.
Алексей Богодистов отметил, что коммунальные и дорожные службы делают все возможное, чтобы быстрее восстановить нормальную ситуацию в городе. Мэр также обратился к жителям и гостям курорта с просьбой быть внимательными и не заходить на участки, где еще остается вода: это может быть небезопасно.
Непогода заметно повлияла на планы отдыхающих. Изданию «Живая Кубань» туристы рассказали, что отказались от купания, поскольку вместе с потоками воды в море попала грязь с городских улиц. Некоторые отдыхающие рады, что успели уехать на экскурсию, другие — признаются, что никогда не видели столь мощного ливня.