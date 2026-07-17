Улицы затопило, купаться нельзя: о погоде в Геленджике с видео

Алексей Богодистов отметил, что коммунальные и дорожные службы делают все возможное, чтобы быстрее восстановить нормальную ситуацию в городе. Мэр также обратился к жителям и гостям курорта с просьбой быть внимательными и не заходить на участки, где еще остается вода: это может быть небезопасно.