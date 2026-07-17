Где будет жарко, а где — ливни: прогноз Гидрометцентра на выходные

Юго‑восток Европейской России, Краснодарский край и Северный Кавказ по‑прежнему останутся в зоне неустойчивой погоды. В этих местах возможны как кратковременные, так и весьма интенсивные осадки, сопровождаемые грозами и градом. Скорость ветра местами способна достичь 17−22 метров в секунду, а в отдельных локациях — превысить 25 метров в секунду.