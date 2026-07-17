Где будет жарко, а где — ливни: прогноз Гидрометцентра на выходные

По сведениям Гидрометцентра России, в выходные,
Тем не менее погодная картина к концу выходных начнет преображаться. С западной стороны надвинется атлантический циклон. Его приход сулит северо‑западным территориям обильные ливни, грозовую активность и резкие порывы ветра силой до 15−20 метров в секунду.
Юго‑восток Европейской России, Краснодарский край и Северный Кавказ по‑прежнему останутся в зоне неустойчивой погоды. В этих местах возможны как кратковременные, так и весьма интенсивные осадки, сопровождаемые грозами и градом. Скорость ветра местами способна достичь 17−22 метров в секунду, а в отдельных локациях — превысить 25 метров в секунду.
На юге Урала и в Сибири дожди тоже не станут редкостью. Их вызовет действующий циклон. Осадки местами будут обильными, не исключены грозы и град. Ветер окажется порывистым, до 18−23 метров в секунду.
В утренние часы в ряде мест может стелиться туман. В северных частях этих регионов дожди пока останутся эпизодическими, однако под конец периода атлантический вихрь донесет осадки до северных районов Ямала и Таймыра.
Дальневосточные территории практически повсеместно окажутся во власти циклонической депрессии. Там прогнозируют дожди, в том числе очень сильные, с грозами, градом и ветром до 15−20 метров в секунду. На побережье Охотского моря порывы способны дорасти до 24 метров в секунду.