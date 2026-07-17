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Где будет жарко, а где — ливни: прогноз Гидрометцентра на выходные

В Россию придет скандинавский антициклон. Обеспечит теплую погоду без осадков на большей части европейской территории.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Какая погода будет в регионах России 18 и 19 июля 2026: где в выходные пройдут дожди, где потеплеет
Источник: Legion-Media

По сведениям Гидрометцентра России, в выходные, 18−19 июля, значительная часть Европейской России окажется под влиянием скандинавского антициклона. В этих краях будет тепло, а местами — жарко, при этом осадков не предвидится.

Тем не менее погодная картина к концу выходных начнет преображаться. С западной стороны надвинется атлантический циклон. Его приход сулит северо‑западным территориям обильные ливни, грозовую активность и резкие порывы ветра силой до 15−20 метров в секунду.

Юго‑восток Европейской России, Краснодарский край и Северный Кавказ по‑прежнему останутся в зоне неустойчивой погоды. В этих местах возможны как кратковременные, так и весьма интенсивные осадки, сопровождаемые грозами и градом. Скорость ветра местами способна достичь 17−22 метров в секунду, а в отдельных локациях — превысить 25 метров в секунду.

На юге Урала и в Сибири дожди тоже не станут редкостью. Их вызовет действующий циклон. Осадки местами будут обильными, не исключены грозы и град. Ветер окажется порывистым, до 18−23 метров в секунду.

В утренние часы в ряде мест может стелиться туман. В северных частях этих регионов дожди пока останутся эпизодическими, однако под конец периода атлантический вихрь донесет осадки до северных районов Ямала и Таймыра.

Дальневосточные территории практически повсеместно окажутся во власти циклонической депрессии. Там прогнозируют дожди, в том числе очень сильные, с грозами, градом и ветром до 15−20 метров в секунду. На побережье Охотского моря порывы способны дорасти до 24 метров в секунду.

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