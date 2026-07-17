Вода смывает все на своем пути: фото наводнения в Техасе

Стихия уже унесла жизни двух человек — их смыло потоками воды. В борьбе с наводнением задействованы тысячи специалистов, эвакуированы и спасены сотни жителей. В ряде округов объявлено чрезвычайное положение, людей из низинных зон призывают срочно перебираться на возвышенности, а всех остальных — не приближаться к подтопленным дорогам.