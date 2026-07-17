Вода смывает все на своем пути: фото наводнения в Техасе

В американском штате Техас продолжает бушевать разрушительное наводнение. Из‑за затяжных ливней вода стремительно заливает населенные пункты в регионе Хилл‑Кантри, сообщают в издании Fox Weather.
За три дня в отдельных районах выпало свыше 600 миллиметров осадков — это спровоцировало резкий подъем уровня рек. Особенно драматично ситуация развивалась на реке Гуадалупе: ее уровень за считаные часы взлетел на несколько метров, породив опасные паводковые волны, которые устремились вниз по течению.
Стихия уже унесла жизни двух человек — их смыло потоками воды. В борьбе с наводнением задействованы тысячи специалистов, эвакуированы и спасены сотни жителей. В ряде округов объявлено чрезвычайное положение, людей из низинных зон призывают срочно перебираться на возвышенности, а всех остальных — не приближаться к подтопленным дорогам.
Серьезный урон понесла городская инфраструктура: повреждены и закрыты десятки дорог, зафиксированы разрушения мостов. Так, в Керрвилле баржа врезалась в мост Сидни Бейкера.
По прогнозу, дожди продолжатся, выпадет еще 50 миллиметров осадков. Из‑за этого риск новых паводков остается высоким. Национальная метеорологическая служба присвоила региону максимальный, четвертый, уровень угрозы.