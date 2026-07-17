Волна за волной: Мексика переживает сильные землетрясения, видео

В Мексике сегодня, 17 июля, в 17:48 по московскому времени, произошло мощное землетрясение, всколыхнувшее не только страну, но и соседние государства. Подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксировала Геологическая служба США, сообщили в ТАСС.
Эпицентр располагался в портовом городе Пуэрто‑Мадеро, раскинувшемся на тихоокеанском побережье в штате Чьяпас, неподалеку от границы с Гватемалой. Очаг стихии залегал сравнительно неглубоко, на отметке 10 километров, из‑за чего воздействие на поверхность оказалось особенно ощутимым.
Ситуация сразу приобрела тревожный оттенок: вслед за сейсмическим ударом американская система предупреждения оперативно оповестила о потенциальной угрозе цунами для прибрежного региона. Это заставило службы экстренного реагирования действовать максимально быстро, чтобы минимизировать возможные последствия для жителей побережья.
Волна от подземных толчков докатилась далеко за пределы эпицентра: ощутимые колебания почвы зафиксировали даже в столице Гватемалы и на территории Сальвадора. Сообщения корреспондентов агентства Reuters подтвердили, что жители этих стран реально почувствовали силу природного катаклизма, хотя основной удар пришелся именно на мексиканский штат Чьяпас.
Не успела обстановка немного стабилизироваться, как регион потряс новый удар: в Тихом океане у побережья Мексики произошел афтершок магнитудой шесть. Толчки случились в 18:20 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 29 километров, а эпицентр находился в 72 километрах от Пуэрто‑Мадеро. И вновь подземные колебания ощущались не только в Мексике, но и в соседней Гватемале, напоминая о хрупкости спокойствия в сейсмически активном районе.
Сейчас внимание специалистов сосредоточено на оценке ущерба и мониторинге обстановки. Важно не только понять, какие объекты могли пострадать в Пуэрто‑Мадеро и окрестностях, но и держать под контролем риск развития вторичных угроз, в первую очередь — волн цунами, способных нанести дополнительный урон прибрежной инфраструктуре.