Волна за волной: Мексика переживает сильные землетрясения, видео

Не успела обстановка немного стабилизироваться, как регион потряс новый удар: в Тихом океане у побережья Мексики произошел афтершок магнитудой шесть. Толчки случились в 18:20 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 29 километров, а эпицентр находился в 72 километрах от Пуэрто‑Мадеро. И вновь подземные колебания ощущались не только в Мексике, но и в соседней Гватемале, напоминая о хрупкости спокойствия в сейсмически активном районе.