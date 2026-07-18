В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Геологическая служба США накануне сообщила, что землетрясение магнитудой 7,3 было зафиксировано на юге Мексики вблизи ее границы с Гватемалой. Позднее, в 15:14 UTC (18:14 мск), в этой же местности произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,3. Его очаг залегал на глубине 10 км в 93 км к северо-востоку от Пуэрто-Мадеро. Власти Мексики, в свою очередь, не выявили жертв и серьезных повреждений инфраструктуры в результате землетрясения.