ВОЗ: системы здравоохранения Европы не успевают адаптироваться к жаре

«Системы здравоохранения адаптируются недостаточно быстро, и экономические издержки, связанные с этим отставанием, растут» — сказал он в ответ на вопрос, поспевает ли Европа приспосабливаться к новым условиям жаркой погоды. «Каждый евро, не потраченный на профилактику, приводит к увеличению расходов на оказание неотложной помощи, госпитализацию и снижение производительности труда», — пояснил эксперт. Он также напомнил, что, по оценкам международной страховой компании Allianz, к 2030 году совокупные потери ВВП от экстремальной жары во Франции могут составить $240 млрд, в Италии — $147 млрд, в Германии — $131 млрд.