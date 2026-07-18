ВОЗ: системы здравоохранения Европы не успевают адаптироваться к жаре

«Системы здравоохранения адаптируются недостаточно быстро, и экономические издержки, связанные с этим отставанием, растут» — сказал он в ответ на вопрос, поспевает ли Европа приспосабливаться к новым условиям жаркой погоды. «Каждый евро, не потраченный на профилактику, приводит к увеличению расходов на оказание неотложной помощи, госпитализацию и снижение производительности труда», — пояснил эксперт. Он также напомнил, что, по оценкам международной страховой компании Allianz, к 2030 году совокупные потери ВВП от экстремальной жары во Франции могут составить $240 млрд, в Италии — $147 млрд, в Германии — $131 млрд.
Клюге подчеркнул, что долгосрочное решение проблемы требует структурных изменений. «Для борьбы с эффектом “городского теплового острова” городам требуется больше тени, зеленых насаждений и центров охлаждения», — сказал он. Представитель ВОЗ также указал на необходимость модернизации зданий для защиты от перегрева и перманентной адаптации условий труда к новым климатическим условиям, а не только в периоды экстремальной жары.
Европейский — один из шести регионов ВОЗ. Он объединяет 53 государства Европы и Центральной Азии, в том числе Россию, Турцию, страны Кавказа, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.