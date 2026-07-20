Метеоролог назвал причины аномально жаркого лета в США

В начале июля экстремальная жара уже вызвала масштабные перебои в электроснабжении и нарушила проведение мероприятий ко Дню независимости США. На фоне жары и штормов без света временно оставались почти миллион потребителей, а синоптики предупреждают, что новая волна высоких температур в ближайшие дни может охватить до двух третей территории страны.