На Земле вскоре начнутся магнитные бури: ИКИ РАН назвал дату

По сведениям Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, уже к середине недели параметр Kp выйдет на критическую позицию, ознаменовав приход магнитной бури. Скачок до уровня события G1 ожидается в среду, 22 июля.
Понедельник, 20 июля, пройдет в зеленой зоне. Шанс возмущений минимален — всего три процента. Однако, как предупреждает астрофизик Алексей Руднев, такое затишье нередко предшествует серьезному всплеску. Изменчивый солнечный ветер способен в считаные часы обрушить на магнитосферу плотный поток частиц.
Во вторник, 21 июля, ситуация начнет накаляться: к вечеру индекс Kp доберется до трех баллов, засигнализировав о первых признаках нестабильности. Пик придется на середину рабочей недели. В ночь на среду показатель поднимется до четырех баллов, а во второй половине дня — до пяти единиц, что будет соответствовать слабой магнитной буре. Наиболее напряженным ожидается промежуток с 15:00 до 21:00 по московскому времени.
Несмотря на то что буря класса G1 считается слабой и не грозит масштабными сбоями техники, резкий скачок активности может ощутимо сказаться на самочувствии. Из‑за стремительной смены геомагнитного фона организм порой не успевает адаптироваться, и это чревато головными болями и перепадами давления, особенно для людей с сердечно‑сосудистыми особенностями.