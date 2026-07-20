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На Земле вскоре начнутся магнитные бури: ИКИ РАН назвал дату

Рост активности ожидается в середине рабочей недели. Магнитная буря продлится около суток.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Магнитная буря на Земле 22 июля 2026: когда пик, индекс Kp, влияние на самочувствие
Источник: Unsplash

По сведениям Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, уже к середине недели параметр Kp выйдет на критическую позицию, ознаменовав приход магнитной бури. Скачок до уровня события G1 ожидается в среду, 22 июля.

Понедельник, 20 июля, пройдет в зеленой зоне. Шанс возмущений минимален — всего три процента. Однако, как предупреждает астрофизик Алексей Руднев, такое затишье нередко предшествует серьезному всплеску. Изменчивый солнечный ветер способен в считаные часы обрушить на магнитосферу плотный поток частиц.

Во вторник, 21 июля, ситуация начнет накаляться: к вечеру индекс Kp доберется до трех баллов, засигнализировав о первых признаках нестабильности. Пик придется на середину рабочей недели. В ночь на среду показатель поднимется до четырех баллов, а во второй половине дня — до пяти единиц, что будет соответствовать слабой магнитной буре. Наиболее напряженным ожидается промежуток с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

Несмотря на то что буря класса G1 считается слабой и не грозит масштабными сбоями техники, резкий скачок активности может ощутимо сказаться на самочувствии. Из‑за стремительной смены геомагнитного фона организм порой не успевает адаптироваться, и это чревато головными болями и перепадами давления, особенно для людей с сердечно‑сосудистыми особенностями.

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