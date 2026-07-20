На Земле вскоре начнутся магнитные бури: ИКИ РАН назвал дату

Во вторник, 21 июля, ситуация начнет накаляться: к вечеру индекс Kp доберется до трех баллов, засигнализировав о первых признаках нестабильности. Пик придется на середину рабочей недели. В ночь на среду показатель поднимется до четырех баллов, а во второй половине дня — до пяти единиц, что будет соответствовать слабой магнитной буре. Наиболее напряженным ожидается промежуток с 15:00 до 21:00 по московскому времени.