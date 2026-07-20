Ученые: для Великобритании +40 °C — будущая норма

Жара до +40 °C может стать привычной для Великобритании уже через четверть века. Такой прогноз озвучил профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер. По сведениям РИА Новости, из‑за глобального потепления экстремальные температуры будут встречаться все чаще.
Не исключено, что в ближайшие 25 лет 40-градусная жара станет регулярным явлением. На юге страны столбики термометров порой будут подниматься и до +45 °C.
Подтверждением тревожной тенденции послужили свежие рекорды. В конце первого месяца лета температурный фон на юго‑востоке Великобритании достиг отметки +37,3 °C. Это стало историческим значением для месяца. Причем рекорд обновлялся несколько раз и в итоге опередил показатель 1976 года.
Июнь 2026-го вошел в историю как самый теплый за весь период метеонаблюдений. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае. При этом в континентальной Европе температурные показатели оказались еще выше.
Наибольший удар аномальная жара нанесла по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Критическая ситуация сложилась в аграрной сфере. Власти Франции констатировали масштабные потери в сельском хозяйстве из‑за экстремально высоких температур. Поскольку республика — один из ключевых поставщиков зерновых культур в Евросоюзе, сложившаяся обстановка способна заметно повлиять на продовольственный баланс объединения.