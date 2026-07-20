Ученые: для Великобритании +40 °C — будущая норма

Жара до +40 °C может стать привычной для Великобритании уже через четверть века. Такой прогноз озвучил профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер. По сведениям РИА Новости, из‑за глобального потепления экстремальные температуры будут встречаться все чаще.