Волна рекордных пожаров накрыла Испанию: видео

В Испании продолжается череда разрушительных лесных пожаров. В регионе Гвадалахара, включая природный парк Сьерра‑Норте, огонь охватил свыше 26 000 гектаров, сообщили в издании RT.
Для борьбы со стихией задействовали 350 пожарных и военных из подразделения UME и 25 летательных аппаратов. Власти эвакуировали более 1200 жителей из 28 населенных пунктов.
При этом в районе Сарагосы пламя также выжгло почти 16 000 гектаров земельных участков. В Андалусии пожар, вспыхнувший еще 9 июля, стал причиной 13 летальных исходов и уничтожил 7000 гектаров зеленых насаждений.
Стихийные бедствия в Испании разворачиваются на фоне усиливающихся климатических рисков. В последние годы страну все чаще накрывают затяжные волны жары с температурой выше +40 °C. Такие условия резко повышают пожароопасность.
Статистика подтверждает тревожную динамику. В 2025 году огнем было уничтожено более 393 000 гектаров. Это абсолютный рекорд для Испании. С начала текущего года пламя превратило в пепел почти 82 000 гектаров.
Как отметил премьер‑министр Педро Санчес, в прошлом году на долю Испании пришлась треть всей площади, сожженной в Европе. Глава правительства предупредил о непростом прогнозе и на вторую половину лета.