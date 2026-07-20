Август в России сломает привычный шаблон погоды

Как передает издание «Главный региональный», завершение летнего сезона в большинстве российских регионов пройдет в условиях неустойчивой погоды с заметными перепадами температур. Согласно прогнозу, в конце июля и августе жителям придется столкнуться с чередой контрастных явлений — от аномальной жары до обильных дождей и кратковременных похолоданий.
Как отметили специалисты, такой сценарий существенно выбивается из привычных представлений о стабильной погоде в конце лета. При этом затяжных периодов изнуряющего зноя не предвидится. В центральной части страны всплески жары, как правило, будут ограничиваться парой дней, после чего их сменит пасмурная и дождливая погода.
Август в целом прогнозируется относительно теплым, без экстремальных температурных рекордов. Комфортный температурный фон, однако, будет сопровождаться ростом числа локальных осадков и грозовых явлений.
Из‑за высокой изменчивости погодных условий специалисты настоятельно рекомендуют ориентироваться на краткосрочные прогнозы. Современные методики позволяют давать достаточно точные предсказания на ближайшие дни, что помогает лучше планировать дела и избегать неприятных метеосюрпризов.