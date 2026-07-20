Август в России сломает привычный шаблон погоды

Как отметили специалисты, такой сценарий существенно выбивается из привычных представлений о стабильной погоде в конце лета. При этом затяжных периодов изнуряющего зноя не предвидится. В центральной части страны всплески жары, как правило, будут ограничиваться парой дней, после чего их сменит пасмурная и дождливая погода.