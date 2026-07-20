Клещи перестали бояться 30-градусного холода

Оказалось, что яд вызывает у паразитов сильный физиологический стресс, заставляя мобилизовать внутренние резервы. При этом молекулярные системы защиты от токсинов и холода у клещей во многом схожи — пережившие химическое воздействие особи приобретают устойчивость и к низким температурам. Это подтвердили и полевые наблюдения: клещей, обработанных препаратами, закапывали в грунт на глубину 10 сантиметров в Южной Дакоте и Огайо — они успешно переживали зимовку с сентября по апрель.