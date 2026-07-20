Клещи перестали бояться 30-градусного холода

Ученые из Университета Цинциннати и Министерства сельского хозяйства США обнаружили парадоксальный эффект: обработка клещей инсектицидами повышает их выживаемость в сильные морозы. В ходе экспериментальной деятельности особей подвергали воздействию сублетальных доз пестицидов, а затем помещали в условия экстремального мороза — от −11 °C до −30 °C. Вопреки ожиданиям, химикаты не ослабляли паразитов, а напротив, запускали в них защитные реакции, сообщили в журнале Journal of Applied Ecology.
Оказалось, что яд вызывает у паразитов сильный физиологический стресс, заставляя мобилизовать внутренние резервы. При этом молекулярные системы защиты от токсинов и холода у клещей во многом схожи — пережившие химическое воздействие особи приобретают устойчивость и к низким температурам. Это подтвердили и полевые наблюдения: клещей, обработанных препаратами, закапывали в грунт на глубину 10 сантиметров в Южной Дакоте и Огайо — они успешно переживали зимовку с сентября по апрель.
Открытие имеет серьезные последствия. Прежде суровые зимы сдерживали продвижение клещей на север, но теперь из‑за повсеместного применения пестицидов эти природные барьеры могут перестать работать. Выжившие после обработки паразиты способны закрепиться в более холодных регионах, что грозит ростом популяций и увеличением числа опасных заболеваний, таких как болезнь Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор и эрлихиоз. Уже сейчас ученые отмечают расширение ареала клещей, в том числе появление на новых территориях видов, активно переносящих инфекции.