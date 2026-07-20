В Арктике в последние две зимы возобновилось сокращение ледовой шапки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Климатологи обнаружили, что тренд на небольшое, но заметное увеличение в площади северной ледовой шапки, начавшийся в начале этого десятилетия, полностью прекратился в последние два года, что связано с резким замедлением роста льда во время зимы в 2025 и 2026 годах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PNAS.
«Проведенные в недавнем прошлом наблюдения потенциально указывали на то, что тренд на уменьшение площади льдов в Арктике фактически исчез в начале 2020 годов. Мы изучили последние результаты замеров и обнаружили, что этот тренд возобновился во время зим 2025 и 2026 годов, во время которых были установлены новые рекорды по минимальной площади ледовой шапки во время годичной фазы ее роста», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа британских климатологов под руководством профессора Национального центра океанографии (Великобритания) Саймона Джоузи при изучении снимков и данных, собранных американскими метеорологическими спутниками из программы DMSP во время наблюдений за колебаниями площади арктических льдов между 2000 и 2026 годами.
В прошлые годы, как отмечают исследователи, эти зонды фиксировали плавное увеличение площади северной ледовой шапки во время периода ее активного роста, который продолжается с ноября по январь, и выхода на пиковые показатели в феврале-марте. Данный тренд на рост площади ледников особенно ярко проявлялся в 2019—2024 годах, что породило массу дискуссий среди ученых о том, с чем связан этот новый тренд, как долго он просуществует и к чему он приведет.
Проведенный профессором Джоузи и его коллегами анализ показал, что тренд полностью развернулся в последние два года, что связано с резким замедлением процесса роста льда во время осени и зимы. За последние два года площадь новых льдов, сформировавшихся в ноябре-январе, упала примерно на 0,86 млн кв. км., что на 5,5% меньше типичных значений для предыдущих лет, а максимальная площадь ледовой шапки в зимние месяцы снизилась на 0,93 млн. кв. км. (5,8%).
В результате этого северная полярная шапка вернулась на траекторию быстрого сокращения в площади, которая была характерна для начала и середины 2010 годов и предыдущих исторических периодов, когда ее площадь активно уменьшалась. Это подтверждает прогнозы общепринятых климатических моделей, указывающих на то, что площадь льдов в Арктике будет быстро сокращаться в ближайшие десятилетия, подытожили ученые.