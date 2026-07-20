В Арктике в последние две зимы возобновилось сокращение ледовой шапки

В прошлые годы, как отмечают исследователи, эти зонды фиксировали плавное увеличение площади северной ледовой шапки во время периода ее активного роста, который продолжается с ноября по январь, и выхода на пиковые показатели в феврале-марте. Данный тренд на рост площади ледников особенно ярко проявлялся в 2019—2024 годах, что породило массу дискуссий среди ученых о том, с чем связан этот новый тренд, как долго он просуществует и к чему он приведет.