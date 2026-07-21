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Резкое похолодание идет в Россию: где будет эпицентр ненастья

Страну ожидает переломный момент в погоде. Урал на неделе избавится от затяжных дождей, но северо‑запад накроет холод.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Северо‑Западный федеральный округ на неделе попадет под удар балтийского фронта. Эпицентром ненастья, по информации издания «Метеовести», станет Санкт‑Петербург. Там дожди будут сопровождаться резким похолоданием. После +25 °C в выходные температура уже вчера упала до +18 °C, а сегодня не превысит +16 °C.

При этом затяжные ливни, неделями терзавшие Урал и Предуралье, сойдут на нет. Причиной многодневных тропических дождей стал высотный циклон, надолго зависший над регионами и подпитывавшийся вихрями с Атлантики. Теперь баланс сил в атмосфере изменился: антициклон над Европейской Россией вместе с фронтальной системой с запада сумел сдвинуть этот массив. Благодаря этому уже сегодня, 21 июля, на Урале начнет проясняться.

Осадки еще сохранятся в Челябинской и Курганской областях, но станут заметно слабее. На фоне прояснения температура быстро пойдет вверх: от Прикамья до верховьев Енисея воздух прогреется выше +25 °C, в Поволжье — и вовсе выше +30 °C. В Екатеринбурге ожидается от +26 °C до +29 °C — это поможет быстрее просушить подтопленные территории.

Однако ненастная погода вернется на Средний Урал к выходным. При этом дожди будут умеренными и не смогут осложнить паводковую обстановку.

В Москве на неделе существенных потрясений не предвидится: возможны лишь небольшие локальные ливни. Температурный фон останется близким к норме, с легким похолоданием до +22 °C в пятницу, 24 июля.