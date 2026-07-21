Резкое похолодание идет в Россию: где будет эпицентр ненастья

При этом затяжные ливни, неделями терзавшие Урал и Предуралье, сойдут на нет. Причиной многодневных тропических дождей стал высотный циклон, надолго зависший над регионами и подпитывавшийся вихрями с Атлантики. Теперь баланс сил в атмосфере изменился: антициклон над Европейской Россией вместе с фронтальной системой с запада сумел сдвинуть этот массив. Благодаря этому уже сегодня, 21 июля, на Урале начнет проясняться.