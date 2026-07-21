Стало известно, на сколько дней затянутся магнитные бури на Земле

После продолжительного периода спокойствия в околоземном пространстве ситуация изменится. Причиной грядущих геомагнитных возмущений станет корональная дыра на Солнце — область, откуда в космос устремляется быстрый и плотный поток заряженных частиц. Уже во второй половине дня в среду, 22 июля, этот солнечный ветер достигнет Земли, сообщает Лаборатория солнечной активности ИКИ РАН.
Особенность нынешней корональной дыры — ее необычная форма. В отличие от типичных компактных образований, она вытянута от одного солнечного полюса до другого. Такая конфигурация существенно повышает вероятность того, что поток частиц заденет нашу планету.
Рост возмущений геомагнитного поля ожидается ближе к вечеру 22 июля. К началу ночи магнитосфера Земли войдет в фазу магнитной бури, которая сохранится и в первые часы четверга, 23 июля. Затем интенсивность колебаний начнет постепенно снижаться, и к середине дня геомагнитная обстановка стабилизируется.
По текущим прогнозам, сила бури будет соответствовать слабому или среднему уровню, G1-G2. Вероятность более мощных возмущений уровня G3 и выше невелика — не более пяти процентов. В период активности бури возможны незначительные сбои в работе радиосвязи и спутниковых систем, а люди, чувствительные к изменениям магнитного поля, могут ощущать ухудшение самочувствия.