Гидрометцентр: Россию на неделе захватят грозы и сильный ветер

К середине рабочей недели наберет силу атлантический циклонический вихрь. Как сообщили в Гидрометцентре России, он принесет дожди и грозы в западные районы Северо‑Западного и Центрального федеральных округов, а затем охватит большую часть европейской территории страны.
Особенно сильные осадки и порывистый ветер прогнозируют с 21 по 23 июля в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, Коми и Архангельской области. В Крыму и на юге страны тоже не обойдется без гроз и ливней, ветер местами усилится до штормовых значений.
Сибирь и юг Урала окажутся под ударом циклона, пришедшего с Казахстана: там ожидаются очень сильные дожди, крупный град и шквалистый ветер скоростью свыше 25 метров в секунду. В Новосибирске и Алтайском крае метеорологи обещают наиболее напряженную ситуацию: ливни могут носить экстремальный характер. На север Сибири атмосферные фронты принесут дожди, а на Таймыре возможен даже мокрый снег при сильном ветре.
В то же время в Воронеже сохранится сильная жара: температура днем может дойти до +35 °C. Параллельно в ряде регионов — от Мурманска до Алтайского края и Тывы — сохранится высокая, локально чрезвычайная пожарная опасность. Сухая погода и ветер создадут риск возгораний.
На Дальнем Востоке пройдут дожди, но к четвергу ситуация улучшится. Под воздействием антициклонического вихря на Сахалине, в северной части Хабаровского края и на побережье Магаданской области установится умеренно теплая и сухая погода.