Гидрометцентр: Россию на неделе захватят грозы и сильный ветер

Сибирь и юг Урала окажутся под ударом циклона, пришедшего с Казахстана: там ожидаются очень сильные дожди, крупный град и шквалистый ветер скоростью свыше 25 метров в секунду. В Новосибирске и Алтайском крае метеорологи обещают наиболее напряженную ситуацию: ливни могут носить экстремальный характер. На север Сибири атмосферные фронты принесут дожди, а на Таймыре возможен даже мокрый снег при сильном ветре.