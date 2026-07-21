ИКИ РАН: к Земле мчится облако плазмы

Космические аппараты, работающие в точке L1 на линии Солнце — Земля, отмечают плавный, но уверенный рост характеристик солнечного ветра — его скорости, температуры и плотности. Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук отметили, что быстрая плазма при движении к нашей планете словно сгребает перед собой межпланетное вещество, формируя впереди область высокой плотности.
По оценке ученых, пока развитие ситуации соответствует стандартным моделям. Но главный вопрос остается открытым: приведет ли это к магнитной буре, которая может начаться в ближайшие часы.
Основная причина возмущений — солнечная корональная дыра, пик потока от которой придется на завтра, 22 июля. На этот раз объект оказался необычно масштабным — протянулся практически от полюса до полюса.
Прогнозируется, что резкий рост возмущений ожидается уже в ночь со вторника на среду и продлится чуть более суток. В пике возможны магнитные бури уровня G1-G2. Риск сильных воздействий, G3 и выше, оценили примерно в пять процентов.
Параллельно на Солнце после недельного затишья зафиксировали три вспышки класса M. Но пока ученые расценили это как разовый всплеск, а не признак устойчивого роста активности.